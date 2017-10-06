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06.10.2017 14:06
6 Комментариев

Сенатор Климов: Радиостанция «Свобода» может войти в список «нежелательных» СМИ в России

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов 6 октября подтвердил «Фонтанке», что он и его коллеги направили обращения в ряд государственных структур с просьбой представить «варианты ответных мер в пределах действующего законодательства» для «симметричного ответа» на требования властей США к Russia Today. Американские власти требуют от телеканала зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».

«В России зарегистрировано около 40 американских СМИ. На мой личный взгляд, как эксперта, в первую очередь речь должна идти о таких структурах, как радио «Свобода», которая вещает на русском языке», – сказал Андрей Климов «Фонтанке».

В пятницу стало известно, что Генеральная прокуратура изучает возможность признать нежелательной деятельность нескольких американских СМИ на территории России. Официальных комментариев ведомства пока не поступало, а список СМИ не сообщается. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, статус «иностранного агента» для телеканала может повлечь за особой ограничения, которые не позволят телеканалу работать в
США.

Интервью с сенатором Андреем Климовым читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.


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комментарии пользователей (6)
tisa55
6 октября 2017 г. 14:42
Сенат, да заодно и всю Дуру, занести в список нежелательных организаций в России. Такое облегчение почувствовал бы народ.
Dimanov2
6 октября 2017 г. 14:41
mikkola: вот думаю, когда снова понадобится старенький Vef
alexadmin
6 октября 2017 г. 14:39
Сенатор Климов со своей компашкой не хочет войти в список нежелательных людей в РОссии?
Dimanov2
6 октября 2017 г. 14:38
Кто бы сомневался
***
6 октября 2017 г. 14:32
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