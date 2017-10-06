ЗСД вводит безлимитный тариф для транспондеров

Западный скоростной диаметр вводит дополнительные скидки для владельцев транспондеров в Петербурге с 14 октября. Водителям станет доступен безлимитный тариф.

Как 6 октября сообщили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы», к базовому тарифу «Транспондер» добавятся дополнительные опции, в числе которых долгожданный активными пользователями (в том числе службами такси, доставки, перевозчиками грузов и т.д.) безлимит. Так, при покупке за 100 рублей тарифной опции «Легковой 10» можно на 30 дней получить скидку в 10%. За 5 тысяч на 30 дней эта скидка составит 100%. Аналогичные предложения, только за 200 рублей и 15 тысяч, начнут действовать для грузового транспорта.

С 1 ноября отменяется тариф, по которому за дополнительную скидку можно было оформить пользование транспондером с ежемесячной абонентской платой.

Кроме того, в среднем на шесть процентов дороже будет стоить проезд для водителей легковых авто по транспондеру. Например, на участке от Богатырского проспекта до набережной Макарова стоимость вырастет с 49 до 52 рублей. Проехать по транспондеру через весь ЗСД будет стоить 270 рублей вместо предыдущих 255.

Последний раз «Магистраль Северной столицы» меняла тарифы три месяца назад. Тогда изменения коснулись только легковых автомобилей и мотоциклов: с 60 рублей тариф вырос до 100, чтобы перевести как можно больше горожан на транспондеры, по которым предусмотрены существенные скидки.