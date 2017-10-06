Прокуратура Петербурга предупредила сторонников Навального о наказании за митинги

Об ответственности за попытки провести несанкционированные митинги напомнила сторонникам оппозиционера Алексея Навального прокуратура Петербурга 6 октября. В ведомстве подчеркнули, что акция, к участию в которой призывает Навальный, не санкционирована Смольным.

«Правительством Петербурга проведение акции на Марсовом поле и Дворцовой площади не согласовано. Организаторам были предложены альтернативные места проведения. Любые попытки провести несогласованное мероприятие – прямое нарушение закона», – говорится в официальном заявлении прокуратуры.

Сторонникам Навального не удалось опротестовать решение комитета по законности и правопорядку Смольного. Суд поддержал комитет в отказе предоставить место в центре Петербурга под митинг-встречу.