В больницу имени Раухфуса привезли маленького мальчика, выпавшего из окна

Ребёнок выпал из окна в Выборгском районе Петербурга утром 6 октября. Падение смягчил газон.

Как стало известно «Фонтанке», мальчик упал с третьего этажа дома на 2-м Муринском проспекте, падение произошло около 10.30 утра. По предварительной информации, ребёнок 2,5 лет облокотился на москитную сетку, а она вышла из пазов оконной рамы. К счастью, под окном был газон, который смягчил удар.

Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Раухфуса с травмами конечностей. Его состояние, по предварительной информации, оценивается как средней тяжести.