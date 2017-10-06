Еще
14:47 06.10.2017
Пришлите свою новость!
14:36
Депутата и бизнесмена, таранившего автомобиль полиции в Ленобласти, арестовали
14:33
Медиалогия: Самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Крыму
14:23
Финский подросток получит 4000 евро за секс с 57-летней
14:13
Милонов подготовил законопроект о смене пола
14:06
Сенатор Климов: Радиостанция «Свобода» может войти в список «нежелательных» СМИ в России
13:52
На КАД аварии, вертолёт и две мощные пробки
13:48
ЗСД вводит безлимитный тариф для транспондеров
13:43
На японских заводах Nissan выявили факты подлогов при сертификации машин
13:39
Прокуратура Петербурга предупредила сторонников Навального о наказании за митинги
13:37
В больницу имени Раухфуса привезли маленького мальчика, выпавшего из окна
13:28
Путин «озеленил» губернатора Новосибирской области
13:07
Фонд имущества заявил, что остается единственным продавцом госимущества в Петербурге
12:50
Проекты по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в России в 2018 году
12:40
Нобелевскую премию мира получила кампания за ядерное разоружение
12:26
«Телефонные террористы» атакуют Москву: 26 сообщений о «минировании» за час
12:11
Генпрокуратура выделила миллиард на защиту данных и собралась менять компьютеры
12:00
Август в России стал рекордным по объему выдачи ипотеки
11:54
Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook
11:47
Состоятельный петербуржец задолжал миллион по транспортному налогу
11:36
Депутаты ЗакСа Петербурга хотят ужесточить требования к рекламе БАДов
11:30
Самое дешевое жилье с видом на «Зенит Арену» стоит 2,8 млн рублей
11:25
В Эстонии достройку забора на границе с Россией отложили на два года
11:05
Академик Покровский: В России растет смертность от СПИДа
11:00
Минздрав России разработал форму справки о смене пола
10:51
Петербуржец получил уголовное дело за хулиганство с макетом пистолета Макарова
10:37
Lexus после гонок на Ленинском «поджёг» BMW
10:32
СК: При столкновении поезда с автобусом под Владимиром погибли 16 человек
10:18
У петербурженки похитили картины Коровина и Поленова за 18 миллионов
10:09
Рабочий упал с лесов в Московском районе Петербурга
10:04
Следствие просит отпустить бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву под домашний арест
09:55
Петербуржец пошел за грибами, застрял в болоте и больше на связь не выходил
09:45
Китайские туристы селятся в финские семьи ради аутентичности
09:39
Минкомсвязи: Количество киберпреступлений в России выросло в 6 раз
09:26
«Опели» перелетели Народную, срубив светофор; водители в больнице
09:14
В Петербурге задержали группу наркодилеров, за которой полиция охотилась с мая
09:07
Ространснадзор создает комиссию для расследования столкновения поезда с автобусом во Владимирской области
08:59
Петербуржцу пригрозили ножом и отобрали машину в Колпино
08:55
Минобороны РФ: «Исламское государство» контролирует менее 10% территории Сирии
08:36
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
08:18
В России хотят запретить «обманывать» названиями товаров
08:00
СМИ: Турчак уходит в сенаторы
07:33
Во Владимирской области поезд столкнулся с пассажирским автобусом: погибли не менее 17 человек
01:55
Ботанический сад соберет бегонии и устроит охоту на клены
01:41
На «Петербургских набережных» озвучат Айвазовского и отправят The Beatles во времена барокко
01:19
Охлобыстин представит петербуржцем новую версию «Властелина колец»
00:46
Президент Чехии: Признание Косово и непризнание Крыма - это двойные стандарты в ООН
00:28
Главу штаба Навального снова отправили под арест на 20 суток
00:21
«Транснефть» возобновила поставку нефти на НПЗ «Лукойла» в Кстово
00:12
Мэра Даугавпилса оштрафовали за незнание латышского языка
05/10
В центре Рима подорвали подозрительный чемодан
05/10
Toyota рассекретила представительский седан с шерстяным салоном
05/10
Биржи США выросли
05/10
Цены на нефть растут
05/10
Российские ученые считают паразитарное заболевание причиной аварий на дорогах
05/10
СМИ: В Госдуме заявили о казни россиян, попавших в плен к боевикам в Сирии
05/10
Учителем года в России стал петербуржец Илья Демаков
05/10
Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина
05/10
СМИ США сообщили о краже «российскими хакерами» секретных данных АНБ
05/10
Полиция попросила у Смольного 20 автобусов к Марсовому полю
05/10
В Петербурге пройдет акция «РазДельный Сбор»
05/10
Шойгу поговорил с королем Саудовской Аравии
05/10
Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400
05/10
Глава ФСБ объяснил невозможность быстро задержать телефонных террористов
05/10
Уральского бизнесмена, сделавшего "швейцарский" газон в Екатеринбурге, пригласили в Москву
05/10
Адресная инвестиционная программа на 2017 год исполнена на 47,1%
05/10
Смольный: К субботе Марсово поле будет открыто
05/10
Пулково возвращается к бумажным билетам
05/10
«РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» оштрафовали за навязывание допуслуг к ОСАГО
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
06.10.2017 13:28

Путин «озеленил» губернатора Новосибирской области

Очередной «озеленительной» отставкой главы региона ознаменовалась пятница, 6 октября. На этот раз досрочно покинуть свой пост решил новосибирский губернатор Городецкий.

Как сообщается на официальном сайте президента РФ, место 69-летнего Владимира Городецкого займет, пока с приставкой и.о., мэр Вологды – 46-летний Андрей Травников.

Городецкий – один из старожилов новосибирской политики. В первый раз он избрался на пост мэра третьего по численности населения в России города в 2000 году. И после этого еще дважды выигрывал выборы. В 2014 году он увеличил масштаб влияния до всей области, также одержав победу на выборах.

Его сменщик родом из Череповца, где и начал свою политическую карьеру после работы на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате. В 2010-м он стал первым заместителем мэра города, в 2012-м – заместителем губернатора Вологодской области, а в 2014-м — зампредом полпреда президента по СЗФО.

Городецкий стал восьмым за две недели главой региона, отправленным в добровольную отставку. Ранее аналогичные кадровые изменения произошли в семи регионах: Самарской, Нижегородской и Орловской областях, Ненецком автономном округе, Дагестане, Красноярском и Приморском краях. Список отставников-губернаторов в начале прошлой недели опубликовал «Коммерсант», и с тех пор наблюдателям осталось только вычеркивать фамилии.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07

«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»

Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57

В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир

В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43

Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя

Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин «озеленил» губернатора Новосибирской области
Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook
В Эстонии достройку забора на границе с Россией отложили на два года
СМИ: Турчак уходит в сенаторы
Президент Чехии: Признание Косово и непризнание Крыма - это двойные стандарты в ООН
Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина
Полиция попросила у Смольного 20 автобусов к Марсовому полю
Суд оштрафовал главу штаба Навального в Петербурге за не проведённый митинг
В Орловской области ленинградского коммуниста сменил московский
Белковский рассказал об обысках в его доме по делу ЮКОСа
Не ходите, дети, на Марсово гулять
Почему уходят губернаторы
На выборы президента доллары не пустят
Почему немцы голосовали за «Альтернативу»
«Захочет Россия – будет реформа ООН»
Всё ли могут короли
Екатерина Шульман: Давайте власти посочувствуем, положение у неё – не сахар
Какая ратуша без столов по 300 тысяч
Депутатский гной
Кто пристёгивает «Фонтанку» к ИГ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пули для Талькова - мистика, заговор и криминал

Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина

На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57
В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир
В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43
Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя
Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
ГК «ЦДС»
18.09.2017 17:17
Корпуса 9 и 11 ЖК «Новое Мурино» введены в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 9 и 11 ЖК «Новое Мурино»
ГК «Эталон»
15.09.2017 18:02
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон» получил название «Ботаника»
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга всего в 200 метрах от Ботанического сада, получил название «Ботаника». Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
«Главстрой-СПб»
13.09.2017 13:28
«Главстрой-СПб» сдал в эксплуатацию десятую очередь ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию десятой очереди ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
07.09.2017 15:28
Что и как лечат стволовыми клетками
Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Фото: "БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД"
05.09.2017 13:35
В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады
Приглашаем петербуржцев принять участие в шествии и мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв блокады 8 сентября!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.