Путин «озеленил» губернатора Новосибирской области

Очередной «озеленительной» отставкой главы региона ознаменовалась пятница, 6 октября. На этот раз досрочно покинуть свой пост решил новосибирский губернатор Городецкий.

Как сообщается на официальном сайте президента РФ, место 69-летнего Владимира Городецкого займет, пока с приставкой и.о., мэр Вологды – 46-летний Андрей Травников.

Городецкий – один из старожилов новосибирской политики. В первый раз он избрался на пост мэра третьего по численности населения в России города в 2000 году. И после этого еще дважды выигрывал выборы. В 2014 году он увеличил масштаб влияния до всей области, также одержав победу на выборах.

Его сменщик родом из Череповца, где и начал свою политическую карьеру после работы на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате. В 2010-м он стал первым заместителем мэра города, в 2012-м – заместителем губернатора Вологодской области, а в 2014-м — зампредом полпреда президента по СЗФО.

Городецкий стал восьмым за две недели главой региона, отправленным в добровольную отставку. Ранее аналогичные кадровые изменения произошли в семи регионах: Самарской, Нижегородской и Орловской областях, Ненецком автономном округе, Дагестане, Красноярском и Приморском краях. Список отставников-губернаторов в начале прошлой недели опубликовал «Коммерсант», и с тех пор наблюдателям осталось только вычеркивать фамилии.