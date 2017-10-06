Фонд имущества заявил, что остается единственным продавцом госимущества в Петербурге

Фонд имущества Санкт-Петербурга 6 октября отреагировал на публикации о том, что вскоре у него могут появиться конкурентные торговые площадки. Могут, но не должны, пояснили в фонде.

Ранее СМИ трактовали постановление главы правительства РФ, подписанное в конце сентября, как обязывающее власти выбирать аукционные площадки для продажи объектов приватизации с торгов путем конкурса, а не целевым образом, как это делалось раньше. В Фонде поясняют, что получили право выбирать продавца путем конкурсных процедур.

«Закон обратной силы не имеет. Фонд имущества пока остается единственным продавцом госимущества Санкт-Петербурга», – гласит объявление на портале фонда.

Согласно его разъяснению, на сегодняшний день продавцом госимущества Петербурга де-юре является госорган – городской комитет имущественных отношений, который действует в лице АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» на основании договора с многолетним сроком действия, что может значить только одно: вновь принятые нормы не обязывают регион что-либо менять, пока действует договор.

Упомянутое постановление было подписано премьером Медведевым 26 сентября. Предыдущая его редакция гласила, что продавцы госимущества должны определяться самими регионами. Поэтому, в соответствии со ст. 2 закона Санкт-Петербурга от 10 марта 2005 года № 59-153, подготовка городского имущества к приватизации и контроль за выполнением условий сделок были возложено на Фонд имущества, который принадлежит городу на 100%. Согласно новой редакции, субъекты Российской Федерации теперь вправе избирать продавцов госимущества путем конкурса. Вправе, но не обязаны, объясняют в фонде.

«Новый регламент окажет незначительное влияние на операции Фонда имущества и лишь подтверждает правильность принятой в Смольном стратегии в пользу продажи прав аренды (а не продажи в объектов в собственность. — Прим. ред.)», – цитирует пресс-служба заявление гендиректора аукционной площадки Дениса Мартюшева.

Отметим, по итогам прошлого года общая сумма поступлений в казну от деятельности фонда составила 9,05 млрд рублей, из которых лишь 0,56 млрд приходится на аукционы по продаже объектов приватизации.

В комитете имущественных отношений «Фонтанке» добавили, что в прежней редакции постановления было четко прописано, что при продаже имущества продавцы определяются в порядке, установленном субъектами РФ. Эти нормы новой редакцией не были изменены. Поэтому петербургский закон, устанавливающий Фонд имущества продавцом госимущества на территории Петербурга, не противоречит нормам федерального закона.

«Новое постановление, вносящее правки, лишь предусматривает право продавца регионального имущества, т.е. Фонд имущества, привлекать сторонние организации к осуществлению приватизации», – заявили в КИО.