Нобелевскую премию мира получила кампания за ядерное разоружение

Кампания ICAN, основанная в австралийском Мельбурне и выступающая за ликвидацию ядерного оружия, 6 октября стала обладателем Нобелевской премии мира.

О присуждении премии Шведская королевская академия наук сообщила в Twitter. В этом году её получила ICAN с формулировкой за «внимание на катастрофические гуманитарные последствия любого применения ядерного оружия и усилия по достижению запрета на такое оружие». В кампании, стартовавшей 10 лет назад, принимают участие более 400 организаций по всему миру. Её представительства есть в 101 стране.

Академия по традиции держит имена лауреатов Нобелевки в строжайшем секрете до момента объявления. Список кандидатов хранится в тайне в течение 50 лет после объявления победителя, однако предположения делают букмекеры. В этом году, согласно их котировкам, на премию претендовали Папа Римский Франциск, канцлер Германии Ангела Меркель и сирийская правозащитная организация «Белые каски».

Напомним, в понедельник были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине, во вторник – по физике, в среду – по химии. Читайте подробности в материале «Фонтанки».