Проекты по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в России в 2018 году

Пилотные проекты по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами будут запущены в российских регионах с начала 2018 года. Об этом 6 октября пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, до конца года Минтруд и Минздрав должны представить проект стандарта ухода за пожилыми людьми и «другими лицами, нуждающимися в уходе». Такое поручение министерствам дано по итогам заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет вице-премьер Ольга Голодец (документ есть в распоряжении «Ъ», заседание состоялось в конце сентября). В поручении отмечается, что стандарты должны разрабатываться при участии профильных социально ориентированных НКО. Кроме того, поручено доработать профессиональный стандарт «Специалист по уходу».

«Сейчас у нас нет в общепринятом в мире понимании системы долговременного ухода за пожилыми людьми и всеми, кто в нем нуждается, есть лишь разрозненные элементы, — объяснила «Ъ» детали поручения член совета, участник его секции «Старшее поколение», руководитель фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. — В России нет единых стандартов ухода, нет нормальной типизации потребности в уходе, отсутствует приемлемая маршрутизация людей между учреждениями, очень плохо обстоит дело с обучением персонала».

По словам Олексиной, в рамках пилотов будут выстроены все процессы: написание методик, разработка необходимых стандартов и протоколов, которые потом помогут изменить систему на федеральном уровне. В пилотной программе будут участвовать не менее пяти регионов, на данный момент решается вопрос о том, какие именно это будут регионы. Пилотные программы рассчитаны на три года.

Между тем газета отмечает, что доля граждан старше трудоспособного возраста в РФ, по оценке Росстата, составляет 23,5%. Если в 2006 – 2016 годах общая численность жителей России увеличилась на 2%, то рост пожилого населения за тот же период составил 20%. Хотя пока правительство не обозначает размеры расходов на пожилых в рамках новых стандартов обслуживания, можно предположить, что они будут невелики. В перспективе недостаток средств приведет или к небольшому охвату программами помощи, или к их низкой эффективности.