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06.10.2017 12:21

В Мурино открыли памятник Менделееву и анонсировали программу благоустройства

В поселке Мурино Ленинградской области открыли памятник ученому Дмитрию Менделееву. И анонсировали появление читательского клуба, открытой общественной библиотеки и лыжной школы*
В Мурино открыли памятник Менделееву и анонсировали программу благоустройства
ГК «Арсенал-Недвижимость»

Торжественное открытие памятника «Сон Менделеева» на одноименном бульваре прошло 5 октября. Скульптура изображает «парящего» над землей ученого, окруженного символами химических элементов. Авторы обратились к истории о судьбоносном сне Менделеева, в котором перед ученым предстала структура периодической таблицы химических элементов. Установку скульптуры инициировала компания «Арсенал-Недвижимость» при поддержке правительства Ленинградской области. 

ГК «Арсенал-Недвижимость»
ГК «Арсенал-Недвижимость»

Церемония завершилась презентацией программы комплексного благоустройства кварталов Мурино, застраиваемых ГК «Арсенал-Недвижимость», а также экскурсией по комплексу «YouПитер» и новому детскому саду.

Установка памятника Менделееву знаменует старт дополнительного благоустройства новых кварталов, рассказал генеральный директор ГК «Арсенал-Недвижимость» Станислав Данелян. В ближайших планах компании – дополнительное оформление скейт-парка, игровых и спортивных площадок, установка арт-объектов. А также – открытие лыжной школы.

«Мы решили провести церемонию открытия памятника именно 5 октября, в День учителя, так как Дмитрия Менделеева можно по праву назвать наставником сотен естествоиспытателей, – пояснил Станислав Данелян. – Идея установки скульптуры пришла нашим акционерам, основным инициатором выступил Виктор Лаптев. Он рассудил, что по этому бульвару дети идут в школу и хотелось бы видеть, что они не забывают великого русского ученого и стремятся быть такими же умными, как он».

Кроме того, спикеры сообщили о предварительном соглашении с сетью книжных магазинов «Буквоед». Она готова создать в Мурино читательский клуб и открытую общественную библиотеку.

На церемонии Михаил Москвин, зампредседателя правительства Ленинградской области по строительству, вручил Станиславу Данеляну благодарственное письмо за формирование качественной жилой среды, благоустройство общественного пространства Мурино и выдающийся вклад в развитие культурного наследия Ленинградской области. 

«Администрация Всеволожского района участвует в строительстве новых детских садов, администрация Мурино —  в благоустройстве общественных пространств; только что проехал через долгожданный новый «прокол» под КАД по улице Верхней от проспекта Культуры. Каждый на своем уровне власти старается привнести что-то положительное в развитие Западного Мурино. Поэтому я хочу поблагодарить «Арсенал-Недвижимость» и Станислава Данеляна за вклад в создание жилой среды и участие в благоустройстве территорий. Также призываю и жителей Мурино участвовать в этом процессе —  сажать деревья, заботиться о придворовых зонах», — отметил Михаил Москвин.

«Менее чем 3 года назад в Западном Мурине поселился первый житель, а сегодня здесь сданы 50 тысяч квартир, – сказал Валерий Гаркавый, глава муниципального образования «Муринское сельское поселение». – С каждым месяцем сдаются новые дома, растет количество жителей и объектов для их комфортного пребывания. Радует тот факт, что все застройщики ответственно относятся к благоустройству территорий».

Группа компаний «Арсенал-Недвижимость» возводит жилье эконом- и комфорт-класса в Петербурге и Ленинградской области с 1997 года.

За 20 лет застройщик сдал 400 тыс. кв. м жилья: 23 жилых дома, рассчитанных на 9 тысяч квартир. А также – построил 5 детских садов, школу в Мурино и открытые общественные пространства.

Сегодня ГК «Арсенал-Недвижимость» строит 4 жилые квартала — это 13 домов, социальные объекты и элементы благоустройства.

В 2016 году компания признана правительством Ленинградской области лучшим генеральным подрядчиком и эффективным налогоплательщиком.

В 2017 группа подтвердила статус лидера качества реализуемых проектов. Сразу два объекта заслужили главные призы в профессиональном конкурсе «Лидер строительного качества».

Дом 13 квартала «Солнечный» назван лучшим реализованным объектом, а дом 9 стал лучшим объектом в процессе строительства. Его планируется ввести в эксплуатацию во 2 квартале 2018 года.

*На правах рекламы

 


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