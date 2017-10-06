«Телефонные террористы» атакуют Москву: 26 сообщений о «минировании» за час

С утра власти столицы получили 26 звонков об угрозах взрыва. Среди «заминированных» объектов есть школы, детские сады и административные здания. Только из пяти школ эвакуировано более 1,5 тыс. человек

Как передает РБК со ссылкой на источник ТАСС, о минировании также сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы, откуда тоже пришлось эвакуировать людей.

Ранее массовые атаки «телефонных террористов» произошли в ряде других городов России. 5 октября ФСБ объявила, что установила лиц, причастных к организации волны ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах, прокатившейся по 50 регионам России. Звонки фиксировали в Москве, Петербурге,Салехарде, Саратове, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге и других городах.

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что это российские граждане, и все четверо сейчас находятся за границей.