Двор, созданный «Северным городом», претендует на звание самого благоустроенного

Дом у Московского TIME компании «Северный город» (входит в Холдинг RBI) стал участником ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство.

Двор Дома у Московского TIME (Заозерная ул., 3) претендует на звание самой благоустроенной дворовой территории среди объектов Московского, Кировского, Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга. Конкурсная комиссия посетит объект «Северного города» в октябре.

Традиционный смотр-конкурс благоустройства проходит в Петербурге в двадцать второй раз. В этом году в конкурсе 11 номинаций, в том числе «Самая благоустроенная дворовая территория». Победители смотра-конкурса будут названы в ноябре на заседании Городского штаба благоустройства.

Дом у Московского TIME сдан в 2016 г. Это 14-этажный дом комфорт-класса на 400 квартир с фасадами в стиле сталинского неоклассицизма, закрытым внутренним двором, отапливаемым подземным паркингом. В состав комплекса входит отреставрированный памятник промышленной архитектуры XIX века – газгольдер.

Проект внутреннего двора Дома у Московского TIME был разработан известным российско-германским ландшафтным бюро MOX.

Дендроплан двора продумывался до мелочей: ива, береза, дерен, сирень, девичий виноград – эти и другие породы растений не только радуют глаз, создавая уютную атмосферу, но и служат живой изгородью для разбиения пространства на разные функциональные зоны.

Куртины с кустарниками отделяют внутридворовой проезд от пешеходного променада. На детской и спортивной площадках – тартановое покрытие с необычным узором.

«Изюминка» проекта – аналемматические солнечные часы. В ясный день они подскажут время любому, кто встанет в центр циферблата и посмотрит на собственную тень.

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