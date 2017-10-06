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06.10.2017 12:11

Генпрокуратура выделила миллиард на защиту данных и собралась менять компьютеры

Генпрокуратура выделила 1,1 млрд руб. на создание единой защищенной сети передачи данных. На очереди замена компьютеров, которые в ведомстве хотят использовать на полную, а не только как «печатную машинку».

Как сообщил начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инсаров 6 октября, сеть будет создана уже в этом году, до 1 декабря, к ней будут подключены все прокуратуры до районного уровня. Уже проведен необходимый тендер, отметил Инсаров.

Следующей задачей он назвал замену парка техники. И тогда Генпрокуратура будет «наращивать информационные массивы» и использовать компьютеры «по прямому назначению, а не как печатную машинку», как сейчас.

Источник: Ведомости


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