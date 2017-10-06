Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил желающим работать в министерстве прислать ему резюме в Facebook.

«Кадры высококвалифицированные и профессиональные – это проблема практически всех. Это проблема не только предпринимательской среды, это проблема не только бизнеса, это проблема и в правительстве. И в министерстве не так просто найти высококвалифицированные кадры. Хотя мы стараемся привлекать. И вот если кто-то хочет попробовать себя в министерстве – пожалуйста! Мне можно в «Фейсбук» написать, резюме прислать – мы рассмотрим», – цитирует RNS слова Орешкина, прозвучавшие 6 октября на бизнес-форуме «Атланты».