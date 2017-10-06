Состоятельный петербуржец задолжал миллион по транспортному налогу

Петербуржец несколько лет не платил транспортный налог за несколько своих автомобилей и накопил почти миллион рублей долга. Расстаться с деньгами прижимистому, но состоятельному автовладельцу помогли судебные исполнители.

Как сообщает 6 октября пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов, 58-летний мужчина годами игнорировал судебные постановления и письма из налоговой. Самостоятельно разбираться с долгами он не торопился, и тогда в дело вмешались приставы.

Необходимые 950 тысяч рублей нашлись на счете петербуржца, которые списали в принудительном порядке.