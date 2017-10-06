Депутаты ЗакСа Петербурга хотят ужесточить требования к рекламе БАДов

Комитет по законодательству петербургского парламента 6 октября поддержал инициативу, согласно которой визуальная реклама биологически активных добавок должна будет содержать надпись о том, что это не лекарственный препарат.

Как говорится в документе, соответствующая надпись должна занимать не менее 10% от рекламной площади, а также быть удобочитаемой.

«Реклама не должна вводить потребителя в заблуждение, что БАДы – это действенные лекарства. Несомненно, есть качественные добавки, которые позволяют укрепить здоровье. Проблема возникает в то время, когда рекламодатели подменяют понятия и БАДы обещают лечебный эффект. Поэтому главная цель проекта – обеспечить права каждого на достоверную рекламу БАДов», – заявил на заседании комитета по законодательству его председатель Денис Четырбок.

Инициативу также активно поддержал справедливоросс Александр Егоров. Он также отметил, что нужно усилить работу правоохранительных органов по линии борьбы с мошенничеством с нелекарственными добавками, когда пожилым людям пытаются продать их по телефону.

«Пожилых людей обрабатывают, а потом привозят им в квартиру эти БАДы, и они отдают за них все свои деньги», – отметил Егоров.

После принятия инициативы в Законодательном собрании её отправят на утверждение в Госдуму.