Пропавшую в Москве девушку нашли на «Петроградской», когда ей стало плохо
Юной москвичке понадобилась помощь медиков в метро Петербурга. К вечеру 5 октября выяснилось, что девушку ищут родственники в столице.
По информации «Фонтанки», 16-летней гостье Северной столицы стало плохо на станции метро «Петроградская». О случившемся известили полицию. Позже с петербургскими сотрудниками правоохранительных органов связались коллеги из Мытищ. Они объяснили, что беглянка живет в Москве, и некоторое время назад она ушла из дома.
Информация о местонахождении девушки передана в столицу.