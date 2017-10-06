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06.10.2017 11:25

В Эстонии достройку забора на границе с Россией отложили на два года

В эстонской погранохране сообщили, что построить заграждение вдоль границы с Россией к 2018 году не получится. Теперь ожидается, что забор будет готов не к 100-летию, а к 102-летию Эстонского государства.

Как пишет 6 октября Postimees со ссылкой на главу бюро погранохраны Лыунаской префектуры Эстонии Тамара Тамма, граница будет укреплена к 2020 году. Сейчас готовы два пробных участка стены длиной по 1,6 км. На одном из них установлена техника слежения. Второй стоит на болотистом грунте, поэтому там отрабатываются «особые строительные решения». Как пишет издание, Тамм надеется, что в будущем году будет объявлен конкурс на строительный господряд и пограничный забор начнут строить масштабно.

Отмечается, что вся юго-восточная граница Эстонии длиной 136 км будет проходимой пешком. Часть приграничной земли пойдет на обмен по ещё не ратифицированному пограничному договору с Россией.


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