Сразу четыре объекта «Группы ЛСР» получили награды конкурса «Лидер строительного качества – 2017

По результатам оценки конкурсной комиссии в номинации «Лучший объект жилищного строительства» жилой дом «Паруса» получил диплом I степени, а жилые комплексы «Три ветра» и «Калейдоскоп» – дипломы IIстепени. Жилой дом NEO стал обладателем диплома «Гран-при» – высшей награды конкурса.

«Лидер строительного качества» – это важный профессиональный конкурс, организованный Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО во взаимодействии с профессиональными объединениями, некоммерческими партнерствами СЗФО и при поддержке Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе. Конкурс проводится уже на протяжении нескольких лет и является лучшим индикатором качества строительных работ на объекте.

Цель конкурса – стимулирование роста строительного мастерства и информирование общественности о лучших строительных объектах, отвечающих современным требованиям безопасности, комфорта и экологии.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 649-71-62. Бесплатный федеральный номер: 8-800-100-89-65

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»