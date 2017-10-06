Минздрав России разработал форму справки о смене пола

Министерство здравоохранения разработало форму № 087/у – «Справку об изменении пола». Теперь сменившим пол россиянам будет с чем пойти в ЗАГС.

Соответствующий проект ведомственного акта опубликован для общественного обсуждения на сайте правительства РФ, датой создания указано 5 октября. Согласно документу, справка формляется на бланке, являющемся защищенной полиграфической продукцией со степенью защиты уровня «В». Приказ о справке должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Документ, по замыслу Минздрава, будет выдавать врачебная комиссия, которая должна зафиксировать, что «произошла половая переориентация». Затем его можно будет представить в ЗАГС для изменения свидетельства о рождении.

Возможность изменить пол в свидетельстве о рождении (для последующего внесения изменений в паспорт) есть в российском законе с 2013 года. На практике, поскольку форма справки не установлена, органы ЗАГС чаще всего отказывают заявителям. Добиваться смены пола в документах приходится в судебном порядке.