Петербуржец получил уголовное дело за хулиганство с макетом пистолета Макарова

Петербуржец пострадал от хулигана, который угрожал ему пистолетом в парадной дома в Приморском районе. Подозреваемого задержали через два месяца.

По информации «Фонтанки», неприятная встреча состоялась днем 14 августа возле лифта в парадной дома 39 по улице Матроса Железняка. К 43-летнему горожанину практически вплотную подошел неизвестный мужчина и направил в его сторону нечто похожее на пистолет. Злоумышленник ничего не требовал, но угрожал мужчине убить его. На увещевания перепуганного петербуржца он не реагировал и лишь ткнул «ствол» ему в живот, продолжая сыпать угрозами. В итоге мужчины разошлись миром: один ушел в неизвестном направлении, а второй отправился в полицию писать заявление.

К 5 октября подозреваемого удалось найти и задержать. Известно, что ему 51 год. Оружие оказалось макетом пистолета Макарова. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На время следствия он ограничен подпиской о невыезде.