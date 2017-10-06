Lexus после гонок на Ленинском «поджёг» BMW

Два дорогих автомобиля, «Лексус» и «БМВ», столкнулись в ночь с 5 на 6 октября на перекрёстке проспектов Маршала Жукова и Ленинского. «БМВ» от удара вспыхнул. Тушили его очевидцы и полицейские, подъехавшие на место и перекрывшие улицу своим «Патриотом».

По словам очевидцев, аварии предшествовали гонки: «Лексус» бодался со «Шкодой», «пугая ударом в бочину», и в какой-то момент его занесло в «ни в чём не повинную «бэху».

На место прибыли две машины скорой помощи.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».