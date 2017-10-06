СК: При столкновении поезда с автобусом под Владимиром погибли 16 человек

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ 6 октября уточнило сведения о погибших в ДТП под Владимиром. По предварительным данным, погибло 16 человек, в том числе 1 ребенок.

Отметим, ранее в СК говорили, что погибло как минимум 17 человек. Источники «Интерфакса» говорили о 21 погибшем. Как уже сообщала «Фонтанка», по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, трагедия произошла в ночь с 5 на 6 октября в районе станции Покровка во Владимирской области. Автобус с пассажирами из Узбекистана заглох на железнодорожном переезде, машинист поезда не успел затормозить.

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