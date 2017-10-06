Следствие просит отпустить бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву под домашний арест

Следствие направило в суд ходатайство о переводе бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой под домашний арест.

Об этом «Фонтанке» сообщили 6 октября в Басманном суде Москвы. Заседание по изменению меры пресечения пройдет сегодня в 12.30. Напомним, как стало известно в августе, Масляева дала показания на художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и директора «Седьмой студии» Юрия Итина — оба находятся под домашним арестом. В изоляторе остается бывший директор «Гоголь-центра» и генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский.