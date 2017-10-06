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06.10.2017 10:04
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Следствие просит отпустить бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву под домашний арест

Следствие направило в суд ходатайство о переводе бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой под домашний арест.

 

Об этом «Фонтанке» сообщили 6 октября в Басманном суде Москвы. Заседание по изменению меры пресечения пройдет сегодня в 12.30. Напомним, как стало известно в августе, Масляева дала показания на художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и директора «Седьмой студии» Юрия Итина — оба находятся под домашним арестом. В изоляторе остается бывший директор «Гоголь-центра» и генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский.

 

Справка:

Художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова подозревают в хищении 68 миллионов, выделенных компании «Седьмая студия» на проект «Платформа», в рамках которого были поставлены несколько спектаклей. Следствие полагает, что в частности спектакль «Сон в летнюю ночь» так и не был поставлен, хотя он до сих пор идет на сцене «Гоголь-центра». Серебренников сначала проходил по делу свидетелем, а в камере оказалась бухгалтер Нина Масляева и бывший директор «Гоголь-центра», генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский. 23 августа Серебренникова отправили под домашний арест как подозреваемого — показания против него дала Масляева. Потерпевшим по делу признано выделившее средства Министерство культуры.


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