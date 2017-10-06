Петербуржец пошел за грибами, застрял в болоте и больше на связь не выходил

В полицию обратилась жительница Петербурга, которая сообщила о пропаже супруга. В последний раз она с ним разговаривала, когда тот пытался выбраться из болота в Новгородской области.

По информации «Фонтанки», петербуржец 70 лет вечером 5 октября пошел в лес за грибами неподалеку от загородного дома пары в деревне Заречье Маловишерского района. Около пяти вечера он позвонил жене и объяснил, что заблудился. Еще через два часа он сказал, что стоит в болоте и у него свело ноги, на дальнейшие звонки мужчина уже не отвечал. Пропавшего ищут правоохранительные органы Новгородской области.