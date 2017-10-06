Минкомсвязи: Количество киберпреступлений в России выросло в 6 раз

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Олег Пак заявил, что количество киберпреступлений в России за три года выросло в шесть раз.

Об этом 6 октября пишет «Коммерсантъ». Свое заявление Пак сделал на совместном совещании Генпрокуратуры и Минкомсвязи по вопросам кибербезопасности и внедрению информационных технологий. «Интерфакс» цитирует замминистра: «Понятно, что это неофициальные данные. Но, если хотя бы десятая, даже двадцатая часть этих данных соответствует действительности, это означает, что просто многие граждане не обращаются в полицию, когда сталкиваются с такими преступлениями».

Напомним, в мае 2017-го вирус-блокировщик WannaCry атаковал сети более ста стран — в том числе России, США, Германии, Великобритании, Китая и Италии. Вирус зашифровывал все файлы на компьютере и требовал оплаты за разблокировку. Позже подобным образом действовал вирус Petya.