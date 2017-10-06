«Опели» перелетели Народную, срубив светофор; водители в больнице

Два человека пострадали в результате вечерней аварии на перекрёстке Народной улицы и проспекта Большевиков – последствия этого ДТП ликвидировали до раннего утра 6 октября.

Столкнулись два «Опеля» – «Мерива» и «Зафира». Они перелетели проезжую часть, снесли светофор и дорожное ограждение. Чудом спасся прохожий: неуправляемые машины проскочили в паре метров, мимо лёг и электрический кабель от «плавно и натужно» падавшего светофора.

Водитель «Зафиры» на месте ДТП так и не пришёл в себя. Спасатели вырезали его из машины и передали медикам. Как говорят очевидцы, его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».