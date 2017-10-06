В Петербурге задержали группу наркодилеров, за которой полиция охотилась с мая

Четверо наркоторговцев были задержаны в Колпинском районе Петербурга. Во время обыска у них нашли 80 граммов запрещенного порошка.

Как стало известно «Фонтанке», оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемых 5 октября — наркоторговцев искали с мая 2017 года, когда было возбуждено первое уголовное дело за сбыт через закладку. Всего за полгода было возбуждено пять дел, фигурантами которых сотрудники правоохранительных органов считают задержанных. Среди них оказались организатор процесса 23 лет и трое сбытчиков, 32, 25 и 29 лет. После обысков по домам наркодилеров полиция насобирала 80 граммов психотропного вещества, 6 мобильных телефонов, три компьютера, весы и банковские карты. Порошок они реализовали через закладки и лично в руки, а оплату принимали с помощью платежной системы Qiwi. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей, а сотрудники правоохранительных органов ищут их поставщика.