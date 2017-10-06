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06.10.2017 09:07

Ространснадзор создает комиссию для расследования столкновения поезда с автобусом во Владимирской области

Министр транспорта Максим Соколов поручил Ространснадзору выехать на место трагедии и создать специальную комиссию для расследования аварии во Владимирской области.

 

Об этом 6 октября утром сообщает пресс-служба Минтранса. ДТП произошло на железнодорожном переезде в районе станции Покров, автобус с казахстанскими номерами заглох прямо на путях. Машинист поезда не смог избежать столкновения. Как сообщали в Следственном комитете, в результате аварии погибли не менее 17 человек. По словам источника «Интерфакса», количество погибших увеличилось до 21 человека, среди них трое детей. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ уже возбудило уголовное дело по факту ДТП  по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта"). По предварительным данным, в автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана.

 


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