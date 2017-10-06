Петербуржцу пригрозили ножом и отобрали машину в Колпино

Петербуржца оставили без ценностей и машины в Колпино около полуночи 3 октября. На поиски обидчиков ушли сутки.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением о преступлении обратился мужчина 22 лет, работающий таксистом. Он рассказал, что в ночь с понедельника на вторник двое злоумышленников на улице Красных Партизан отобрали у него украшения, мобильный телефон и автомобиль «Мазда». Своей жертве они угрожали ножом.

Подозреваемых задержали 4 октября в том же Колпино. Известно, что им 26 и 36 лет. Иномарку они успели перегнать в Малую Вишеру Новгородской области, где ее обнаружили сотрудники правоохранительных органов и передали владельцу.

Возбуждено уголовное дело о разбое.