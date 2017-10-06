Минобороны РФ: «Исламское государство» контролирует менее 10% территории Сирии

В Сирии под контролем «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ — Прим. ред.) сохраняется менее 10% территории.

Об этом 6 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Он уточнил, что до сентября 2015 года, когда началась операция российских военно-космических сил, исламисты контролировали до 90% территории Сирии.

Отметим, 5 октября в министерстве обороны сообщали об уничтожении 49 боевиков другой террористической организации – «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена на территории РФ — Прим. ред.). Кроме того, ведомство накануне разместило в соцсетях видео, на котором российские подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» наносят удар 10 крылатыми ракетами «Калибр» в районе сирийского города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.