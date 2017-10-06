В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс ввел режим ЧС в Березовском районе региона из-за вспышки африканской чумы свиней.

Об этом 6 октября сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс». Согласно заявлению Минсельхоза региона, все поголовье свиней в радиусе 5 км от села Зыково Березовского района должно быть уничтожено. Речь идет о более чем 1 тыс. голов, но сведения предварительные, уточнили в ведомстве. Владельцы уничтоженных животных получат компенсацию.

Напомним, в этом году режим ЧС из-за чумы свиней уже вводили в Ростовской, Нижегородской, Псковской, Новгородской и Омской областях.