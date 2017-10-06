В России хотят запретить «обманывать» названиями товаров

В России собираются запретить использовать названия продуктов из ГОСТа, если этому ГОСТу товары не соответствуют.

Об этом 6 октября пишут «Известия». Издание уточняет, что такое решение уже поддержали в Минпромторге и Росстандарте. Разработали новые правила в Роскачестве. Руководитель ведомства Максим Протасов пояснил изданию: «Исследования молочного шоколада показали, что значительная доля плиток была выпущена по техническим условиям производителя, но в маркировке имела гостированнное наименование «молочный шоколад». Фактический же состав таких продуктов разительно отличался от ГОСТа». Если новые правила утвердят на федеральном уровне, то называться эта продукция должна будет по другому.