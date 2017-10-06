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06.10.2017 08:00

СМИ: Турчак уходит в сенаторы

Губернатор Псковской области Андрей Турчак может стать сенатором от того же региона.

 

Об этом 6 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в администрации президента и «Единой России». Правда, для этого назначения Турчаку нужно стать членом генсовета партии власти, а это произойдет не раньше декабря. Кроме того, по сообщениям в СМИ, Турчак может занять пост и нового секретаря генсовета «Единой России».

 

Напомним, до назначения в 2009 году на пост губернатора Псковской области Андрей Турчак уже был сенатором и председателем координационного совета «Молодой гвардии «Единой России».

 

Прославился он в 2010-м, когда был избит журналист Олег Кашин. Кашин уверен, что нападение на него организовал именно Турчак, обидевшийся на оскорбление в Интернете. Сам губернатор все обвинения отрицает.


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