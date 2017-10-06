Во Владимирской области поезд столкнулся с пассажирским автобусом: погибли не менее 17 человек

В Петушинском районе Владимирской области на переезде в районе станции Покровка столкнулись пассажирский автобус и поезд «Петербург-Нижний Новгород». В результате погибли не менее 17 человек.

Об этом утром 6 октября сообщает Московское управление Следственного комитета на транспорте. Сама авария произошла около 03.30 ночи — автобус с казахстанскими номерами заглох прямо на путях, поезд применил экстренное торможение, но не смог вовремя остановиться. «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента здравоохранения Владимирской области Александра Кирюхина сообщает, что погибли 19 человек, еще пятеро госпитализированы.