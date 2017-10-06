Президент Чехии: Признание Косово и непризнание Крыма - это двойные стандарты в ООН

Чешский президент Милош Земан считает разницу в отношении к референдуму в Крыму и отторжению Косово от Сербии наглядным проявлением политики двойных стандартов.

"Я критиковал отторжение Косово от Сербии, считая это очевидным нарушением резолюции Совета Безопасности, которая гарантировала территориальную целостность Сербии, включая Косово. Но случилось то, что называется "мерить двойным метром" или "политикой двойных стандартов": когда референдум в случае с Крымом – так это незаконная аннексия, а когда Косово становится самостоятельным вопреки вышеупомянутой резолюции СБ ООН, то всё в порядке", — сказал Земан, выступая по ТV Barrandov.

По словам Земана, он отреагировал на провозглашение самостоятельности Косово отказом назначить посла Чехии в Приштине, этот пост остается свободным. Кроме того, Чехия не принимает у себя поверенного в делах Косово в Праге.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в середине марта 2014 года после так называемого "Евромайдана" на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова и Севастополя.