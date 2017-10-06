Главу штаба Навального снова отправили под арест на 20 суток

Начальник так называемого федерального штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, которого 5 октября отпустили на свободу после четырёх суток административного ареста, получил ещё 20 суток заключения, уже по новому делу.

Как сообщил Волков в Twitter, Преображенский суд Москвы признал его виновным в организации несанкционированного митинга на Пушкинской площади, который собирались провести в столице 7 октября. Основанием для обвинения по части 8 статьи 20.2 стали два твита в микроблоге оппозиционера со ссылками на публикации Алексей Навального, которые Волков якобы разместил из Мосгорсуда.

Напомним, Леонида Волкова задержали 29 сентября в отделе полиции Нижнего Новгорода, куда он пришёл с заявлением о воспрепятствовании в проведении митинг-встречи в рамках турне Навального. Суд в Москве 2 октября признал акцию несогласованной и назначил оппозиционеру 20 суток административного ареста. 5 октября Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на рассмотрение в Нижний Новгород. Там заседание должно состояться через четыре дня. По словам Волкова, повторно его задержали на выходе из здания суда, где проходила апелляция.

Алексей Навальный, который получил аналогичный срок по той же 8-й части статьи 20.2 остаётся под арестом. Его апелляция назначена на пятницу, 6 октября.