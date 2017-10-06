«Транснефть» возобновила поставку нефти на НПЗ «Лукойла» в Кстово

«Транснефть» возобновила поставку нефти на НПЗ "Лукойла" в городе Кстово (Нижегородская область) после ликвидации пожара на заводе, сообщил 5 октября официальный представитель нефтетранспортной компании Игорь Демин.

«Сегодня, в 21.36 возобновлена сдача нефти на "Нижегороднефтеоргсинтез" по системе "Транснефть"», – отметил он.

«Транснефть» приостановила поставку нефти на НПЗ "Лукойла" в городе Кстово в 14.15 мск из-за пожара на заводе.

5 октября, в 14.10 мск в городе Кстово на территории товарно-сырьевого производства ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в ходе ремонтных работ на бензиновом резервуаре, проводимых подрядными организациями, произошло возгорание.

Предполагаемая причина инцидента – нарушение правил промышленной безопасности.

В течение дня пожар был ликвидирован.

При этом пресс-служба "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" сообщила, что технологический режим работы завода не нарушен, производство нефтепродуктов продолжается в штатном режиме.