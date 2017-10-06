Мэра Даугавпилса оштрафовали за незнание латышского языка

Центр государственного языка Латвии наказал председателя Даугавпилсской думы Рихарда Эйгимса за то, что он не употребляет государственный язык, как это предписывает закон.

Об этом 5 октября сообщает Delfi со ссылкой на Латвийское телевидение.

Эйгимса обязали заплатить штраф и в течение полугода усовершенствовать свои языковые навыки. Ранее Центр госязыка получил четыре заявления с просьбой проверить, насколько хорошо мэр Даугавпилса владеет госязыком Латвии.

Стоит отметить, что Центр государственного языка Латвии неоднократно штрафовал мэра Риги Нила Ушакова за использование русского языка.