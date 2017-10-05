СМИ: В Госдуме заявили о казни россиян, попавших в плен к боевикам в Сирии

Роман Заболотный и Григорий Цуркану, показанные на видео из Сирии как попавшие в плен российские солдаты, скорее всего, погибли от рук боевиков запрещённого в РФ «Исламского государства». Об этом 5 октября сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

По словам депутата, пленные отказались на камеру сказать, что отказываются от православной веры, принимают ислам и вступают в ИГ, за что были убиты террористами. Источники информации Водолацкий не раскрывает.

«Самое печальное то, что на 99% Романа Заболотного уже нет в живых, как и второго пленного. <…> Они оказались верны православию и родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами», – цитирует его «Интерфакс».

По данным СМИ, 3 октября связанное с ИГ информагентство опубликовало видеозапись с двумя якобы захваченными в плен российскими солдатами. Один из них представился Романом Заболотным и заявил, что он и Григорий Цуркану – российские военнослужащие, попавшие в плен при контрнаступлении «Исламского государства». В Министерстве обороны РФ захват боевиками российских военных в Сирии опровергли.

После публикации видео Водолацкий рассказал «Интерфаксу», что знаком с Заболотным, который является членом казачьей организации в Ростовской области, но нужно разобраться, «действительно ли это он на видео». Зато депутат местной городской думы Анатолий Котляров, сославшись на «надёжный источник», подтвердил, что донской казак Заболотный казнён в Сирии.

Во втором мужчине во всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» узнали Григория Цуркану. Его личность также подтвердили родственники. Брат Цуркану рассказал Business FM, что Григорий в настоящее время должен находиться в Сирии, куда уехал в составе ЧВК «Вагнера». «Фонтанка» неоднократно писала об этом неформальном вооружённом формировании, которое участвует в боевых действиях на территории Сирии и несёт ощутимые потери. Существование команды Вагнера Минобороны отрицает, так что в официальные списки жертвы не попадают.