Еще
23:59 05.10.2017
Пришлите свою новость!
23:53
В центре Рима подорвали подозрительный чемодан
23:46
Toyota рассекретила представительский седан с шерстяным салоном
23:42
Биржи США выросли
23:27
Цены на нефть растут
23:17
Российские ученые считают паразитарное заболевание причиной аварий на дорогах
23:03
СМИ: В Госдуме заявили о казни россиян, попавших в плен к боевикам в Сирии
22:38
Учителем года в России стал петербуржец Илья Демаков
22:25
Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина
22:13
СМИ США сообщили о краже «российскими хакерами» секретных данных АНБ
22:06
Полиция попросила у Смольного 20 автобусов к Марсовому полю
22:02
В Петербурге пройдет акция «РазДельный Сбор»
21:53
Шойгу поговорил с королем Саудовской Аравии
21:41
Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400
21:20
Глава ФСБ объяснил невозможность быстро задержать телефонных террористов
21:15
Уральского бизнесмена, сделавшего "швейцарский" газон в Екатеринбурге, пригласили в Москву
21:00
Адресная инвестиционная программа на 2017 год исполнена на 47,1%
20:08
Смольный: К субботе Марсово поле будет открыто
19:48
Пулково возвращается к бумажным билетам
19:45
«РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах» оштрафовали за навязывание допуслуг к ОСАГО
19:36
Топ-менеджер Пулково задержан по делу об обрушившемся трапе
19:29
Петербургский «Лахта Центр» стал самым высоким небоскрёбом Европы
19:21
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 октября
19:19
В Петербурге суд разрешил «наследнице» Николая II ещё раз пожаловаться на «Матильду»
18:57
Суд оштрафовал главу штаба Навального в Петербурге за не проведённый митинг
18:46
Финны всё реже ездят в Россию
18:33
В Орловской области ленинградского коммуниста сменил московский
18:25
«Обводный канал» проверили за 10 минут
18:06
ГИБДД Выборгского района ищет «полицейского», не заплатившего за парковку в ТРК
17:55
СМИ: Подполковник Службы безопасности Украины перешел на сторону ДНР
17:51
«Народного инспектора» предлагают «заселить» в видеорегистраторы
17:33
Главу московского штаба Навального снова задержали
17:31
Минкульт не рекомендует пускать на культурный форум Сокурова, Акунина и других неблагонадежных
17:24
В Саудовской Аравии организуют лицензионное производство автоматов Калашникова
17:19
Комиссия ЗакСа рекомендовала принять корректировку перечня зеленых насаждений в Петербурге
17:15
Мошенники попросили денег на «лечение» у детского омбудсмена Петербурга
17:10
Роскомнадзор пригрозил отобрать лицензию у CNN
17:06
Из-за сорванной ветром крыши из Манежа Конюшенного ведомства вывозят картины
16:45
В России зарегистрировали первый случай «свиного» гриппа в этом сезоне
16:43
Петербуржцы пожертвовали в предвыборный фонд псковского «Яблока» почти полмиллиона рублей
16:41
Марсово поле перед акцией сторонников Навального оградили ленточками и забором
16:31
На заводе «ЛУКОЙЛ» в Нижнем Новгороде взрываются резервуары с топливом
16:30
В петербургском метро службу контроля заменили службой безопасности
16:20
Белковский рассказал об обысках в его доме по делу ЮКОСа
16:09
В Петербурге совладельца «Юлмарта» обязали выплатить банку ВТБ 653 млн рублей
16:04
На Энгельса собралась пробка из-за массового ДТП, на месте работают медики
16:00
Театральный институт на Моховой капитально отреставрируют
15:43
Регулярное авиасообщение свяжет Петербург и столицу Катара в конце года
15:35
Сборная Англии во время ЧМ-2018 хочет базироваться в Петербурге
15:27
В пятницу в Петербурге ждут туман
15:18
МВД рекомендовало открыть в городах проведения ЧМ-2018 вытрезвители
14:58
Россия осталась основным поставщиком угля на Украину
14:53
На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз
14:43
Вице-губернатор Ленобласти: Пробки у Мурино сократятся в два раза
14:23
«Открытая Россия»: У нас нет иностранного финансирования от нежелательных организаций
14:21
Акция памяти Политковской у Соловецкого камня согласована
14:17
Нобелевку по литературе дали «британскому Набокову»
13:53
Бойцы Росгвардии задержали человека с ружьем в Выборге
13:38
Суд отпустил из-под ареста главу штаба Навального
13:25
Депутаты Украины объявили бойкот ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге
13:14
Кремль напомнил об ответственности за несанкционированные акции
13:10
В Петербурге презентовали работу службы помощи детям, пережившим насилие
12:49
УФАС потребовало от ГУ МВД не рекомендовать сотрудникам ГУП «Ритуальные услуги»
12:39
«Газпром» подтвердил, что Nord Stream 2 заработает в 2019 году
12:24
При обысках в сейфе Улюкаева нашли $250 тыс. и килограммы золотых монет
12:12
Многоэтажный самострой в Сестрорецке легализовали
12:00
В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности
11:55
Кокорин рассказал, почему Дзюба не ушел из «Зенита»
11:49
При наезде электрички в Приморском районе погибла школьница
11:41
СКР: Обыски в «Открытой России» связаны с финансированием её ИП из-за рубежа
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
05.10.2017 23:03

СМИ: В Госдуме заявили о казни россиян, попавших в плен к боевикам в Сирии

 

Роман Заболотный и Григорий Цуркану, показанные на видео из Сирии как попавшие в плен российские солдаты, скорее всего, погибли от рук боевиков запрещённого в РФ «Исламского государства». Об этом 5 октября сообщил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

По словам депутата, пленные отказались на камеру сказать, что отказываются от православной веры, принимают ислам и вступают в ИГ, за что были убиты террористами. Источники информации Водолацкий не раскрывает.

«Самое печальное то, что на 99% Романа Заболотного уже нет в живых, как и второго пленного. <…> Они оказались верны православию и родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами», – цитирует его «Интерфакс».

По данным СМИ, 3 октября связанное с ИГ информагентство опубликовало видеозапись с двумя якобы захваченными в плен российскими солдатами. Один из них представился Романом Заболотным и заявил, что он и Григорий Цуркану – российские военнослужащие, попавшие в плен при контрнаступлении «Исламского государства». В Министерстве обороны РФ захват боевиками российских военных в Сирии опровергли.

После публикации видео Водолацкий рассказал «Интерфаксу», что знаком с Заболотным, который является членом казачьей организации в Ростовской области, но нужно разобраться, «действительно ли это он на видео». Зато депутат местной городской думы Анатолий Котляров, сославшись на «надёжный источник», подтвердил, что донской казак Заболотный казнён в Сирии.

Во втором мужчине во всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» узнали Григория Цуркану. Его личность также подтвердили родственники. Брат Цуркану рассказал Business FM, что Григорий в настоящее время должен находиться в Сирии, куда уехал в составе ЧВК «Вагнера». «Фонтанка» неоднократно писала об этом неформальном вооружённом формировании, которое участвует в боевых действиях на территории Сирии и несёт ощутимые потери. Существование команды Вагнера Минобороны отрицает, так что в официальные списки жертвы не попадают.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48

Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
«Как поступить в вуз в 2018 году?»
04.10.2017 12:55

Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год

Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?»
Фото Pixabay.com
04.10.2017 11:28

Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В центре Рима подорвали подозрительный чемодан
СМИ: В Госдуме заявили о казни россиян, попавших в плен к боевикам в Сирии
СМИ США сообщили о краже «российскими хакерами» секретных данных АНБ
Топ-менеджер Пулково задержан по делу об обрушившемся трапе
ГИБДД Выборгского района ищет «полицейского», не заплатившего за парковку в ТРК
Главу московского штаба Навального снова задержали
На заводе «ЛУКОЙЛ» в Нижнем Новгороде взрываются резервуары с топливом
Бойцы Росгвардии задержали человека с ружьем в Выборге
В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности
При наезде электрички в Приморском районе погибла школьница
По братьям ударили единым решением
Расстрел шестисот одним пальцем
Унижение за свой счет
Разведчик США провалился на Тамаре
Серега и Петя были в полпредстве
Неучтенные драгоценности полпредства
Командующего ВДВ подставили под удар
"Запад-2017" под ударом с воздуха
За одни разбитые очки ответят семь полицейских
Кто минирует Россию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина

На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз

Из-за сорванной ветром крыши из Манежа Конюшенного ведомства вывозят картины

Новости компаний
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48
Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
«Как поступить в вуз в 2018 году?»
04.10.2017 12:55
Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год
Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?»
Фото Pixabay.com
04.10.2017 11:28
Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса
Health&Medical Tourism
03.10.2017 10:00
Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге
Приглашаем посетить 5-ю Международную выставку услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма "Health&Medical Tourism" 11-13 октября 2017 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06
В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями
«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями.
ФК «Тосно»
27.09.2017 15:09
Болей за областных
Уже в эту субботу новичок Премьер-Лиги этого сезона – областной ФК «Тосно» примет на стадионе «Петровский» грозненский «Ахмат», занимающий на данный момент 5 место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ Чемпионата России
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita
22.09.2017 15:54
WorldVita поможет Ростовской Областной детской клинической больнице
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для пациентов Областной детской клинической больницы города Ростов-на-Дону
Фото Pixabay.com
20.09.2017 17:48
Пассажирский порт Санкт-Петербург приглашает посетить парусную гонку
21 сентября 2017 года, с 10:30 до 17:00 в рамках продолжения праздника спорта «Морская Миля-2017» в яхт-клубе «Геркулес» состоится старт парусных гонок на яхтах класса Platu 25
«АРТ Личность»
19.09.2017 10:01
«АРТ Личность» проведет бесплатные тренинги для детей
С 19 по 21 сентября «АРТ Личность» проведет открытые уроки по развитию различных навыков у детей
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.