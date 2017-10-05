Учителем года в России стал петербуржец Илья Демаков

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года России" в 2017 году стал учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по образованию.

Имя победителя было озвучено в Кремле. Пятеро финалистов также пообщались с Владимиром Путиным.

«Я задал президенту вопрос, какого персонажа в истории он считает ключевым. Он сказал, что это – народ», – рассказал «Фонтанке» Демаков.

29-летний Илья Демаков – учитель истории и обществознания гимназии №116 Приморского района. В 2013 году стал победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Демаков владеет немецким, английским и испанским языками. В разговоре с «Фонтанке» он отметил, что видит в учениках в первую очередь личность, а на уроках обсуждает со школьниками их восприятие исторических событий и личностей. В мае 2017 года стал учителем года в Петербурге по предмету "Обществознание".

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. В этот раз в нем принимают участие учителя из всех 85 регионов страны. Заключительный тур проходил в этом году в Адлере. Несколько десятков учителей проводили открытые уроки в одной из школ города. Предполагается, что в следующем году оценивать учителей будут в одной из школ Петербурга.