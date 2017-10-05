Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина
Оппозиционер в панчах обвинял соперника в двуличности его партии: обливании грязью Америки и Европы, при этом поездках на Мальдивы и использовании айфонов. Анохин в свою очередь утверждал, что оппозиционеры, к которым себя относит Резник, сами причастны к коррупции, тогда как обвиняют власть в казнокрадстве.
Один из раундов был посвящён фильму Учителя «Матильда».
«За веру! За царя! За Русь Святую!
Готовы мы всем врать напропалую:
Что Николай был самый лучший царь,
Кто не согласен, тот пиндосовская тварь», – прочитал Резник.
Анохин раскритиковал фильм и потребовал отставки министра культуры РФ Владимира Мединского:
«Мединский с оппозицией сегодня заодно:
В столетье революции показано кино.
Я за свободу творчества, полемику ценю,
Но против я того, чтоб разжигать войну».
Также в панчах депутаты упомянули Навального и митинги на Марсовом поле.
При подведении итогов рэперы из команды «Питерский замес» заявили, что им ближе тексты оппозиционера, а также раскритиковали партию «Единая Россия». Анохин же в свою очередь пообещал поработать со своими однопартийцами, чтобы в следующий раз молодежь искренне поддержала представителей власти.
На баттл депутатов пришло больше ста человек, в том числе руководство петербургского УФАС, депутаты Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко (Партия Роста), Александр Егоров (Справедливая Россия) и единоросс Роман Коваль.
© Фонтанка.Ру