Депутат ЗакСа Резник победил в рэп-баттле депутата Анохина

В Петербурге прошёл первый политический рэп-баттл между депутатами ЗакСа. В пяти раундах оппозиционер Максим Резник победил единоросса Андрея Анохина, передает корреспондент "Фонтанки" 5 октября.

Оппозиционер в панчах обвинял соперника в двуличности его партии: обливании грязью Америки и Европы, при этом поездках на Мальдивы и использовании айфонов. Анохин в свою очередь утверждал, что оппозиционеры, к которым себя относит Резник, сами причастны к коррупции, тогда как обвиняют власть в казнокрадстве.

Один из раундов был посвящён фильму Учителя «Матильда».

«За веру! За царя! За Русь Святую!

Готовы мы всем врать напропалую:

Что Николай был самый лучший царь,

Кто не согласен, тот пиндосовская тварь», – прочитал Резник.

Анохин раскритиковал фильм и потребовал отставки министра культуры РФ Владимира Мединского:

«Мединский с оппозицией сегодня заодно:

В столетье революции показано кино.

Я за свободу творчества, полемику ценю,

Но против я того, чтоб разжигать войну».

Также в панчах депутаты упомянули Навального и митинги на Марсовом поле.

При подведении итогов рэперы из команды «Питерский замес» заявили, что им ближе тексты оппозиционера, а также раскритиковали партию «Единая Россия». Анохин же в свою очередь пообещал поработать со своими однопартийцами, чтобы в следующий раз молодежь искренне поддержала представителей власти.

На баттл депутатов пришло больше ста человек, в том числе руководство петербургского УФАС, депутаты Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко (Партия Роста), Александр Егоров (Справедливая Россия) и единоросс Роман Коваль.