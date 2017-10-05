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05.10.2017 22:37
4 Комментариев

Минкульт и «нецелесообразные» гости

На Культурный форум в Санкт-Петербург могут не приехать режиссёр Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов и другие выдающиеся российские и зарубежные мастера, попавшие в загадочный список «нецелесообразных» деятелей искусства.
Минкульт и «нецелесообразные» гости
Сергей Коньков/фотохост culturalforum.ru

Вечером в четверг, 5 октября, в телеграм-канале главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова появились сканы документа, подписанного от имени первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова. Речь идёт о будущих гостях VI Международного культурного форума, который состоится в Петербурге в ноябре. Аристархов, если верить письму, спускает подчинённым «перечень лиц, приглашение которых на форум нецелесообразно».

Нецелесообразно, как сказано в документе, присутствие на форуме следующих гостей: кинорежиссёра Александра Сокурова, издателя Ирины Балахоновой, кинокритика Андря Плахова, писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), режиссёра Любови Аркус, журналиста Фёклы Толстой, британского кинорежиссёра Дэвида Бойла, Евгения Ельчина – американского художника и детского писателя российского происхождения, тайваньского кинорежиссёра и продюсера Энг Ли, французского филолога-слависта Рене Герра, английского писателя Дэвида Алмонда, швейцарского композитора Кристофа Марталера. Подробнее об этих людях говорить не надо: людям культурным, какие наверняка и служат в ведомстве Владимира Мединского, достаточно имён.

Ни входящих-исходящих номеров, ни даты, ни других атрибутов ведомственной переписки, скажем сразу, на письме нет. Есть подпись, будто бы принадлежащая первому заместителю министра. И содержание, которое хорошо вписывается в контекст – в события последнего времени.

Фигуранты списка, к которым «Фонтанка» обратилась за комментариями, от удивления не сразу нашли, что на это сказать.

– Мне это несколько смешно слышать, – отреагировал Андрей Плахов. – Надо бы сначала выяснить, насколько достоверен документ.

До этой новости он на форуме присутствовать планировал. Интерес к мероприятию у него профессиональный – ещё и как у обозревателя «Коммерсанта». За что мог угодить в опалу – не представляет. Почему это случилось с его соседями по списку – тоже для него загадка.

Примерно так же отреагировала Фёкла Толстая: с недоумением. Она и вовсе находится за границей, об участии в форуме пока вообще не думала, поэтому просто не стала всё это комментировать. Зато Любовь Аркус отозвалась на новость очень весело. Ей понравилась компания, в которую её поместили.

– Я горжусь, – с трудом сдерживая смех, сказала она, выслушав цитаты из письма Аристархова. – Но вообще-то я и так не собиралась там присутствовать.

Высокую оценку списку вероятных «нецелесообразных» дал публицист Александр Невзоров.

– Мне это очень нравится, – признался он «Фонтанке». – Такой список даёт нам возможность легче ориентироваться : вот все те, кого приглашать не должно, это точно серьёзные люди. Настоящие. Огромное спасибо Мединскому за то, что избавил нас от каких-то сомнений и колебаний.

Чтобы не обижать тех, кто в письмо не попал, объясним: если документ достоверный, то эти двенадцать человек – не полный перечень деятелей мировой культуры, которых минкульт считает нецелесообразным видеть на мероприятии. Собственно, письмо о том, что целесообразным господин Аристархов «полагал бы выяснить», как вообще эти люди изначально попали в список приглашённых. Иначе говоря, из письма можно понять, что на культурный форум ещё много кого не позвали. Просто эту дюжину «нецелесообразных» автор «полагал бы целесообразным» вычеркнуть.

Пресс-служба министерства культуры заявила, что у них все «очень удивлены появлением в средствах массовой информации упомянутого «документа». На Культурном форуме, заверило ведомство, нет цензуры. Глава департамента господдержки искусства и народного творчества Андрей Малышев добавил, что письмо «не имеет абсолютно ничего общего с реальностью», Александр Сокуров непременно будет, как и всегда, почётным гостем на мероприятии, «известный кинокритик Андрей Плахов» и Фёкла Толстая обязательно тоже примут участие. Адресаты письма, утверждает министерство, никогда его не получали, оно «не было зарегистрировано и никуда и никому не отправлялось». Правда, в комментарии не сказано, что оно не «писалось».

По информации «Фонтанки», письмо все же подлинное: его будто бы видели петербургские художники. По словам наших источников, этот список – даже сокращённая версия, сначала «нецелесообразных» было больше, но потом некоторых деятелей культуры признали условно годными к участию в форуме и решили не вычёркивать. Иначе, дескать, международное мероприятие пришлось бы тихо уместить в каком-нибудь небольшом театральном буфете: одних бы не позвали, другие бы сами не поехали. Но, повторим, это тоже – рассказы наших источников в творческой среде.

– Я вообще не знаю, зачем идти на культурный форум, куда не приглашён Сокуров, – замечает Александр Невзоров. – И вообще – пусть каждый сам выбирает, в каком списке ему оказаться: в «приглашённом» – или в «не приглашённом». Я бы выбрал второй.

Новость о «нецелесообразных» гостях расстроила писателя и школьного учителя литературы Дмитрия Быкова. Он как раз зван в Петербург в дни форума – выступить на секции, связанной с педагогикой и чтением. Хотя не очень понимает, связано ли это непосредственно с форумом.

– А я в этом списке есть? – первым делом спросил Быков. – Нет? Вы меня очень огорчаете. Мне бы хотелось побыть в одном списке с Сокуровым и Акуниным. Если они меня пустят к себе. Я бы попросился.

Быков заметил, что письмо минкульта, достоверно оно или нет, удачно вписывается в контекст «недель награждений», которые, по его словам, сейчас как раз идут и за границей, и в России.

– Одна – нобелевская неделя награждений, другая – неделя «награждений» в связи с наступающим днём рождения президента, – объяснил писатель. – Награждают в общем-то за одно и то же: за поиски истины, за ростки будущего. И непонятно ещё, где награды престижнее. Нобелевские – скромно: деньгами. А в России награды трёх степеней: первая – аресты, вторая – обыски, третья – «не позвали».

Напомним, что обыски проходят в «Открытой России», как раз в день, когда по Сети распространялось «письмо Аристархова», это следственное действие переживал политолог и публицист Станислав Белковский.

В попытке прояснить ситуацию «Фонтанка» обратилась к главному редактору газеты «Культура», которая сейчас – депутат Госдумы от «Единой России», Елене Ямпольской (её часто называют нашим будущим министром культуры). Но она ничего прояснять не захотела. Только сказала, что её это не интересует.

В пресс-службе Петербургского культурного форума подчеркнули, что документ не верифицирован ничем, кроме авторитета Алексея Венедиктова. И добавили, что не могут «комментировать достоверность документов этой переписки». Сами они «не получали никаких указаний по этому поводу» и в будущем «не планируют получать такого рода инструкции». И все «деятели культуры и искусства», приглашённые на форум, заверили «Фонтанку» в пресс-службе, могут участвовать, если их собственный «рабочий график это позволит».

Ещё из ответа представителей форума мы знаем, кого там точно ждут: «дирижер Валерий Гергиев, пианисты Денис Мацуев и Борис Березовский, оперная дива Юлия Лежнева, театральные режиссеры – Хайнер Гёббельс, Теодорос Терзопулос,  Эймунтас Някрошюс, Тадаси Сузуки, кинорежиссер и продюсер Фёдор Бондарчук, джазмен Кёрт Эллинг, философ и писатель Бернар Вербер, Принц Макл Кентский, кинорежиссер Эдгар Райт и многие другие». Заметим, что в этом перечне всё-таки нет Александра Сокурова и других фигурантов «списка Аристархова». Но организаторы форума уверяют, что среди предполагаемых «нецелесообразных» есть люди, которые не просто уже приглашены: они подтвердили готовность выступить на площадках.

Алексей Венедиктов под конец дня написал в телеграм-канале: «В Минкульте меня заверили, что «нецесообразные» люди будут приглашены на форум и что «не надо расстраиваться и расстраивать важных людей в государстве». Будем наблюдать».

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
Циник
5 октября 2017 г. 23:43
Список типа стоп-лист такой секретный что СМИ об этом осведомлены.
Сын Портоса
5 октября 2017 г. 23:29
Горожанка2010: И в третий раз "просто." Утомляет однообразие. Хоть бы разочек, одним глазком, посмотреть на которое "на самом деле".
Горожанка2010
5 октября 2017 г. 23:02
Просто серость всплывает и пытается утопить ярких, самобытных, думающих людей. Смотрим заново фильм "Стиляги", "Завтра была война" и т.п.
муматор
5 октября 2017 г. 22:48
просто боятся чиновники от культуры, что на их фоне будут выглядеть неотёсанной деревенщиной. И даже купленные звания не помогут этого избежать.
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