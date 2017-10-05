СМИ США сообщили о краже «российскими хакерами» секретных данных АНБ

Хакеры, которые якобы работали на российское правительство, получили данные Агентства национальной безопасности США (АНБ) путем взлома компьютера одного из подрядчиков, который скопировал файлы с высоко засекреченными данными АНБ на свой домашний ПК, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Украденная информация, по данным источников, содержала в себе описание методики, которую спецслужбы США используют для проникновения в компьютерные сети иностранных государств, а также о механизмах защиты от кибератак, сообщает RNS.

WSJ утверждает, что хакеры смогли распознать подрядчика АНБ, а также наличие в его домашнем компьютере сверхсекретных файлов АНБ при помощи российского антивируса компании Kaspersky Lab, который был установлен на его домашнем ПК.

Кража данных, о которой ранее не сообщалось публично, оценивается экспертами как одна из наиболее значительных за последние годы по уровню нанесенного ущерба. Инцидент произошел в 2015 году, однако спецслужбы смогли обнаружить факт утечки данный лишь весной прошлого года.

«Украденный материал содержал в себе детали о том, как АНБ взламывает иностранные компьютерные сети, компьютерный код, который она использует для такого шпионажа, а также о способе защиты сетей внутри самих США, сказали источники», — пишет WSJ.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США предписало министерствам и агентствам США прекратить использование продуктов «Лаборатории Касперского». МВБ связывает эти меры с тем, что использование продуктов «Лаборатории Касперского» может представлять риски для информационной безопасности. Позже был введен полный запрет на использование ПО российской компании в американских госучреждениях, а в сенате США назначили слушания по этому поводу.

На слушаниях в американском сенате согласился выступить сам Евгений Касперский, основатель компании, однако ему не была представлена такая возможность. 27 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Комитет по вопросам науки, космоса и технологий Палаты представителей США провел закрытый брифинг, касающийся российской компании «Лаборатория Касперского». Запрет отменен не был.

8 сентября Касперский заявил журналистам, что ограничение использования софта компании госорганами США является примером информационной войны.