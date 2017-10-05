Полиция попросила у Смольного 20 автобусов к Марсовому полю

Два десятка автобусов вместимостью до 800 человек должны будут прибыть к Марсовому полю 7 октября. Об этой услуге городские власти попросила петербургская полиция.

Как стало известно «Фонтанке», общественный транспорт в грядущую субботу должен прибыть к четырём часам дня и припарковаться на набережной Лебяжьей канавки, а также вдоль здания Павловских казарм, где раньше располагалось «Ленэнерго». Как уточнил источник в силовых структурах, стандартная вместимость одного такого автобуса – около сорока человек, а связана просьба правоохранительных органов с возможными нарушениями общественного порядка.

Марсово поле 5 октября закрыли для посетителей из-за месячника благоустройства, справиться с которым собираются за два дня. В Смольном пообещали, что в выходные сквер будет доступен всем желающим.

Ранее петербургские единомышленники оппозиционера Алексея Навального просили разрешить провести на Марсовом поле митинг-встречу в рамках гастроли политика по российским городам. Однако понимания со стороны городских властей не встретили. Сам Навальный находится под административным арестом, суд признал его виновным организации незаконного митинга в Нижнем Новгороде.

Общественный транспорт Петербурга уже был задействован в мероприятиях по пресечению несанкционированных акций. До начала антикоррупционного митинга 12 июня власти предлагали покинуть Марсово поле и централизованно уехать протестовать в разрешенный Удельный парк. После того как пришедшие предложение проигнорировали, в отделы полиции были доставлены свыше 400 человек, включая несовершеннолетних.

Отклоняя заявку в этот раз, Смольный не предложил сторонникам Навального альтернативной площадки. Власти призывают горожан оказаться от участия в протестных акциях, активная антиагитация идет, в том числе, и в петербургских школах.