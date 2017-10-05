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05.10.2017 21:53

Шойгу поговорил с королем Саудовской Аравии

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду обсудить вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке в ходе встречи в Москве. Об этом поздним вечером 5 октября сообщает сайт МО РФ.

«Уверен, что состоявшиеся сегодня переговоры с президентом России Владимиром Путиным придали мощный импульс развитию российско-саудовских отношений в различных направлениях», — отметил Шойгу, приветствуя короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Сергей Шойгу также отметил, что российское военное ведомство уделяет большое внимание развитию двустороннего сотрудничества двух стран в военной и военно-технической областях.

«Полагаю возможным затронуть в нашей беседе вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке. Сегодня в условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность всего международного сообщества в борьбе с этим злом», — подчеркнул глава Минобороны на встрече.

«Рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух стран», — заключил Шойгу.


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