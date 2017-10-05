Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400

Саудовская Аравия договорилась о приобретении у России ракетно-зенитных комплексов С-400.

Об этом вечером 5 октября сообщил RNS со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«Саудовская Аравия согласилась купить российские продвинутые оборонительные системы С-400», — следует из сообщения телеканала.

Вчера в Москву впервые в истории двухсторонних отношений прибыл король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз аль Сауд. Он уже успел провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и пригласил его посетить свою страну, на что глава российского государства дал положительный ответ.

Ранее несколько комплексов российской системы ПВО и ПРО С-400 приобрела Турция, соответствующий контракт был подписан 12 сентября.