Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400
Саудовская Аравия договорилась о приобретении у России ракетно-зенитных комплексов С-400.
Об этом вечером 5 октября сообщил RNS со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
«Саудовская Аравия согласилась купить российские продвинутые оборонительные системы С-400», — следует из сообщения телеканала.
Вчера в Москву впервые в истории двухсторонних отношений прибыл король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз аль Сауд. Он уже успел провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и пригласил его посетить свою страну, на что глава российского государства дал положительный ответ.
Ранее несколько комплексов российской системы ПВО и ПРО С-400 приобрела Турция, соответствующий контракт был подписан 12 сентября.
Справка:
С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.