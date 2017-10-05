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06.10.2017 12:47

Пули для Талькова - мистика, заговор и криминал

6 октября 1991 года в Петербурге во время сборного концерта в «Юбилейном» застрелили Игоря Талькова. Этот инцидент стал, пожалуй, самым громким мифом в истории российского шоу-бизнеса.
Пули для Талькова - мистика, заговор и криминал

Смерть Игоря Талькова стала удивительным финалом карьеры этого человека. Можно предположить, если бы не та трагедия, то его творческая судьба могла бы с большой вероятностью стать такой же, как у многих звезд второй половины 1980-х – начала 1990-х годов. Всесоюзно знаменитым Тальков стал  в 1987 году – после исполнения песни Давида Тухманова «Чистые пруды».

К этому успеху артист шёл 11 лет. Как и многие люди, которые очень долго добивались признания, он хотел показать публике всё и сразу. Этим можно объяснить его удивительную плодовитость и жанровую разбросанность – он брался за любой стиль. В 1989 году Тальков исполнил балладу собственного сочинения «Россия», которая имела ярко выраженный антисоветский, точнее даже антикоммунистический смысл.

Говорили, что он стал своего рода песенным знаменосцем идеи возрождения великой страны. Тальков был противником коммунистической идеологии. По крайней мере, в той форме, в которой её реализовали в СССР. Либерально-демократические идеи его тоже не вдохновляли, скорее пугали.

Он выходил на сцену в белогвардейском мундире, пел песни о России, которую мы потеряли и которой, возможно, никогда не существовало.

«Господин президент, назревает инцидент: мы устали от вранья, в небе — тучи воронья», – это строки песни, написанной после событий августовского путча. В ней Тальков от лица народа обращался к президенту РСФСР Борису Ельцину с требованием отстранения от власти Михаила Горбачева, замены советской символики на дореволюционную и других полезных, на его взгляд, реформ.

«Господин президент» – последний записанный трек Талькова. Вскоре его убили. Это совпадение породило слух: певца, который якобы имел власть над массами, устранили по заказу «верхушки».

Тем временем, песни на социальную тематику в 1980-е исполняли многие. Но Игорь Тальков никогда не принадлежал к советскому андеграунду, из которого вышел российский рок. Он выбрал шоу-бизнес. Несмотря на коммерческие амбиции, пел от души. Его любили за простоту, бескомпромиссность и искренность. В общем, за народность. К слову о народе – из него вышел и следующий миф. Он поставил талант и смерть Игоря Талькова в один ряд с «народными поэтами», ушедшими на пике, – Владимиром Высоцким и Виктором Цоем, который погиб за год до Талькова – в августе 1990 года.

«А может быть, сегодня или завтра и я уйду таинственным гонцом. Туда, куда ушел, ушел от нас внезапно певец и композитор Виктор Цой» (И. Тальков, «На смерть Виктора Цоя»).

Мистическим и пророческим знаком посчитали съемку Талькова в криминальной драме «За последней чертой» режиссера Николая Стамбула. Героя Талькова, главаря банды Гарика, в конце фильма расстреливают. Прицельно в грудь.

Съемки этой сцены происходили 6 октября. Ровно через год того же числа певец получил такую же пулю во время концерта. Теперь уже настоящую. Киллера так и не нашли. Заказчика тоже.

Однако точку в жизни Талькова поставила не теория заговоров, не мистика, а криминальная реальность «девяностых», когда правда оказывалась за тем, у кого есть наган. Тальков погиб не за идею, а по трагическому совпадению.

В любом случае этот поэт нашёл нужную частоту духовного резонанса с миллионами россиян. И как бы ни относились к его творчеству, надо признать, что он вошел в историю не только музыки, но и самой страны.


© Фонтанка.Ру

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