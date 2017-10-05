Адресная инвестиционная программа на 2017 год исполнена на 47,1%

Объекты адресной программы (АИП) Петербурга текущего года на 1 октября были профинансированы на 47,1%. Меньше всего успели сделаать комитеты по промышленности, благоустройству и транспорту.

О ходе исполнения АИП отчитался комитет финансов 5 октября. Из 87 млрд рублей перечислен 41 млрд. По данным ведомства, программа комитета по благоустройству выполнена на 9,5% (2,8 млн из 29,5 млн), пока практически не начиналось строительство снегоприемного пункта в Колпино.

Комитет по промышленной политике и инновациям вообще почти не трогал бюджетных денег в части коммунального хозяйства (0,2%). Комитет по развитию предпринимательства закончил строительство кладбища севернее дороги Белоостров-Дибуны за 210,6 млн и тем закрыл вопрос на 100%.

Показатель комитета по транспорту — 11,4% (30,6 млн из 268 млн), полностью закончена лишь реконструкция систем управления эскалаторов. Комитет по энергетике профинансировал программу на 61,2%, комитет по здравоохранению — на 28,5%, комитет по информатизации — на 23,2%, КРТИ — на 50,4% (20,8 млрд из 41,3 млрд), Комстрой — на 25,6% (5,4 млрд из 21,3 млрд).

Большая часть объектов адресной инвестиционной программы финансируется в последний квартал года. На 1 сентября она была исполнена на 40,6% . В проекте бюджета на 2018 года АИП рассчитана на 88,7 млрд рублей.