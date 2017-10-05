Смольный: К субботе Марсово поле будет открыто

Внезапная забота петербургских властей об открыточных видах Марсова поля не помешает в ближайшие выходные посетить его всем желающим. С месячником по благоустройству чиновники намерены управиться за два дня.

Как сообщили в комитете по благоустройству Смольного, в субботу и воскресенье, 7 и 8 октября, Марсово поле будет открыто. Комплекс работ по содержанию сквера, который является объектом культурного наследия, должны закончить в пятницу.

Таким образом, всех посетителей 7 октября встретят посыпанные гравием и выровненные дорожки, отремонтированная садовая мебель и вычищенные газоны со свежевысаженной зеленью.

Напомним, 5 октября Марсово поле неожиданно огородили лентами и металлическими заграждениями и закрыли для гуляющих. В Смольном происходящее объяснили плановым месячником по благоустройству, сроки которого несколько сдвинулись из-за традиционно проходящего в мае-июне Петербургского экономического форума. Между тем, именно на Марсово поле в качестве места проведения митинг-встречи претендовали сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. Смольный отказался согласовывать их акцию в сквере, который ещё в августе вычеркнули из списка гайд-парков, и альтернативного места не предложил.