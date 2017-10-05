Корейцы нацелились на здания Смольного

Около 6 млрд рублей рассчитывает выручить Смольный после переезда в «Невскую ратушу». На особняки у Мариинского дворца заглядывается южнокорейская Lotte Group.

Люксовый «Лотте отель» с видом на Исаакиевскую площадь открылся в июле этого года и уже подумывает расширить владения. Несколько собеседников «Фонтанки» в Смольном указали на интерес южнокорейской компании к зданиям в переулке Антоненко, 4 и 6. В новогодние каникулы обитающие в них комитеты уедут в «Невскую ратушу». Бывшие особняки пойдут с молотка.

«К нам уже приходили представители корейской компании, которым обещали наше здание», – шепотом рассказывают сотрудники администрации, кивая в сторону соседнего здания. На углу переулка и набережной Мойки, окна в окна с Мариинским дворцом, расположена влиятельная в Южной Корее корпорация Lotte.

В бывшем особняке Корошши-Кончека за номером 4 по Антоненко работает комитет по энергетике и инженерному инфраструктуре. Рядом, в доме Брюна, – комитет по социальной политике. Их судьбу в августе определил губернатор Георгий Полтавченко. После новогоднего салюта чиновников ждет переезд на Новгородскую улицу. Здания общей площадью 6,4 тыс. кв. м пойдут на торги.

«Было принято решение, что нам надо переселить в «Невскую ратушу» органы власти, которые находятся в инвестиционно привлекательных зданиях, чтобы их реализовать, – пояснил Александр Герман, зампред комитета имущественных отношений. – Так деньги уйдут на покрытие расходов, связанных с приобретением «Невской ратуши».

Неясно только будущее Контрольно-счетной палаты. Ведомство работает сразу в двух зданиях – на Антоненко, 4, и на Садовой, 65, – и давно не против «собраться воедино» на одной площадке. В Смольном пока о такой перспективе молчат.

Тем не менее КИО планирует выставить здания на торги. Ранее в Rusland SP оценивали их стоимость в 100-150 тысяч за 1 кв. м. Это от 640 до 960 млн рублей.

Городские власти рассчитывают выручить от продажи зданий всех 15 комитетов около 6 млрд рублей, но эта сумма все равно не покроет расходов на выкуп «Невской ратуши». В течение 10 лет Смольный выплатит за нее группе «ВТБ» больше 14 млрд рублей.

Инвесторам будет не просто реконструировать особняки. Они находятся в самой строгой – единой охранной зоне исторического центра. В ней нельзя надстраивать здания больше чем на метр и сносить конструкции, не признанные аварийными. Вдобавок дом Брюна – выявленный памятник 1837-го года постройки. Его реконструкцию придется согласовывать с комитетом по охране памятников.

«Учитывая высокую концентрацию отелей разного уровня, размера, вида управления и брендирования в данном месте, на мой взгляд, логичнее занять менее «шумную» нишу, – говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – На месте собственника объекта я бы подумала о комплексе сервисных апартаментов, брендированных резиденциях или хостеле. Экономическая целесообразность такой инвестиции, безусловно, будет очень сильно зависеть от цены входа».

К строительству существующей гостиницы «Лотте» у градозащитников было много претензий. Дворовые флигели снесли, а от самого дома Якунчиковой 1850-го года остались только фасадные стены. Lotte Group приобрел проект в 2014-м году. До этого реконструкцией занимался «Ренорд-Инвест», которого связывали с банком «Санкт-Петербург».

В Lotte Group вопросы «Фонтанки» об интересе к соседним зданиям оставили без комментариев. Группа пока не обращалась и в комитет по инвестициям для предоставления зданий.

Антонина Асанова,

«Фонтанка.ру»

Справка

Договор о строительстве «Невской ратуши» на Новгородской улице был заключен во время губернаторства Валентины Матвиенко. Здание площадью почти 100 тыс. кв. м сдали в эксплуатацию в начале 2016-го. В июне этого года завершились переговоры о выкупе корпуса. Смольный выплатит группе ВТБ более 14 млрд рублей в течение 10 лет. Кроме того, в ходе проекта «ВТБ» удалось приватизировать 4 га в центре за 91 млн рублей.